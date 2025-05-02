Dolar
38.56
Euro
43.76
Altın
3,236.51
ETH/USDT
1,842.10
BTC/USDT
97,376.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bir mağara imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bir mağara imha edildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mağarada 10 tabanca, 20 şarjör, 1 el telsizi, 75 silah üstü dürbün, 21 el dürbünü, 4 lazer işaretleyici, 76 nişangah, 150 silah monte hamili, 20 çatal ayak, 50 silah el kundağı, 50 silah dipçiği, 6 Dragunov keskin nişancı silahı şarjörü, 2 led ekran, 1 soğutucu, 1 fener, çeşitli sağlık malzemesi ve terör örgütüne ait doküman ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bir mağara imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisini ziyaret etti
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırıyı kınadı
Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayımız bugün itibarıyla 100 bini aştı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bir mağara imha edildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bir mağara imha edildi

Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı Ankara'da düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi
MSB, 23 Nisan'da 23 geminin ziyarete açılacağını duyurdu

MSB, 23 Nisan'da 23 geminin ziyarete açılacağını duyurdu
2025-MSÜ Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri uzatıldı

2025-MSÜ Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri uzatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet