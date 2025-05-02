Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bir mağara imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
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Mağarada 10 tabanca, 20 şarjör, 1 el telsizi, 75 silah üstü dürbün, 21 el dürbünü, 4 lazer işaretleyici, 76 nişangah, 150 silah monte hamili, 20 çatal ayak, 50 silah el kundağı, 50 silah dipçiği, 6 Dragunov keskin nişancı silahı şarjörü, 2 led ekran, 1 soğutucu, 1 fener, çeşitli sağlık malzemesi ve terör örgütüne ait doküman ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.