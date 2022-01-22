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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 22.01.2022
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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