Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/zE1r16DA6U— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2022