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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Eli kanlı FETÖ'yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ'yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Aykut Karadağ  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Eli kanlı FETÖ'yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkın üzerine ateş açan FETÖ ile mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca FETÖ'ye yönelik, 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz' sözü, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkemizdir. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ'yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."

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