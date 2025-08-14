Dolar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen "Tüten Ocak: Ailenin Geleceği" temalı "19. Anadolu Buluşmaları" programında konuşuyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde “Enflasyon Raporu 2025-III Bilgilendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi Gürcistan'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan polisiyle yapılan ortak operasyonla yakalandığını bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi Gürcistan'da yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, "Kırmızı bültenle aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu Gürcistan polisiyle yaptığımız ortak operasyonla yakaladık. Gürcistan'da yapılan çalışmalar ve aranan şahısların yerinin belirlenmesi sonrası operasyonun düğmesine basıldı. Ülkemizin aradığı 14 şahıs Gürcistan'da tek tek yakalandı." ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin Türkiye'ye iade işlemlerinin başlatıldığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağmaya teşebbüs, mala zarar verme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma bulundurma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y. suç örgütü üyesi B.K; ticari dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. ve E.O; nitelikli yağma, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, nitelikli hırsızlık ve yaralama suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.B; silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.E; tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.S; çocuğun cinsel istismarı suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y; hırsızlık suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.L; suç örgütü kurma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. suç örgütü üyesi T.G; dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.Y. ve A.Y; kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ş; nitelikli dolandırıcılık suçundan ulusal seviyede aranan A.T.G. ve 'kasten öldürme' suçundan ulusal seviyede aranan U.B. Gürcistan'da yakalandı."

Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ile operasyonları gerçekleştiren Türkiye ve Gürcistan Polis Teşkilatı ekiplerine teşekkür etti.

Yapılan operasyonun, uzun yıllardır sürdürülen yakın işbirliği tecrübelerinin somut örneklerinden biri olduğuna işaret eden Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

