Dolar
40.79
Euro
47.82
Altın
3,355.55
ETH/USDT
4,698.50
BTC/USDT
120,855.00
BIST 100
10,937.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Müsilajla mücadele kapsamında yıl başından bu yana yapılan denetimlerde 55 tesis kapatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında ocak ayından bu yana Marmara Havzası'nda gerçekleştirilen denetimlerde 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandığı ve 55 tesisin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Müsilajla mücadele kapsamında yıl başından bu yana yapılan denetimlerde 55 tesis kapatıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'ni müsilaj tehdidinden arındırma ve ekolojik dengesini korumaya yönelik çalışmalara devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, ocak ayından bugüne kadar 5 bin 638 tesiste denetim gerçekleştirildiği ve kirliliğe neden olan tesislere 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan, yıl başından bu yana 55 tesis için de kapatma cezası verildiği kaydedildi.

Ayrıca bu yıl Marmara Denizi'nde gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 34 bin 467 deniz aracına denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 60 deniz aracına 978 milyon 909 bin 257 lira idari ceza uygulandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon lira ceza

Açıklamada, Bakanlık ekiplerince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ile Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, denetimler sonucunda ileri biyolojik arıtmaya geçmeyen Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ve ileri biyolojik arıtma yapmadığı belirlenen Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki ihlallerle ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine 6 milyon 687 bin lira idari ceza kesildiği aktarıldı.

Daha önce de kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne verilen 6 milyon 687 bin lira ceza ile yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediye Başkanlığına da 1 milyon 337 bin 354 lira cezanın uygulandığı hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sirkeci Garı'nda restorasyon çalışmalarına başlandı
MSB: Suriye'nin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü savunuyoruz
Karakaya Barajı'nda su seviyesi sıcak hava ve kuraklık nedeniyle geriledi
Müsilajla mücadele kapsamında yıl başından bu yana yapılan denetimlerde 55 tesis kapatıldı
Türkiye, BM'deki toplantıda plastik kirliliğiyle mücadele uzlaşısı için yapıcı rolünü sürdürüyor

Benzer haberler

Müsilajla mücadele kapsamında yıl başından bu yana yapılan denetimlerde 55 tesis kapatıldı

Müsilajla mücadele kapsamında yıl başından bu yana yapılan denetimlerde 55 tesis kapatıldı

Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'nde başlatılan pina midyeleri ve deniz çayırları projesine ilişkin paylaşım

Marmara'daki müsilajla mücadeleye pina ve deniz çayırları desteği

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet