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"Huzur İstanbul" uygulamasında 815 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 368 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 815 kişi gözaltına alındı.

Yağız Ekrem Çiftçi  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
"Huzur İstanbul" uygulamasında 815 kişi gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada, 20.00-22.00 saatlerinde 212 noktada 1497 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

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İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1335 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 363 bin 618 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 368 şüphelinin de bulunduğu toplam 815 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 32 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 144 fişek, 1746 gram uyuşturucu madde, 699 uyuşturucu hap, 22 sentetik ecza ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 99 bin 425 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 414 umuma açık iş yeri denetlendi, 3 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada 3 kişiye adli işlem uygulanırken, 1 yabancı uyruklu hakkında da işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 476 araç ile 2 bin 273 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 216 araç ve motosiklet ile 12 sürücüye işlem uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 878 bin 866 lira trafik cezası kesildi.

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