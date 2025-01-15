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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazete'de

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda alanlara göre soru dağılımı, anayasa hukuku yüzde 5, anayasa yargısı yüzde 2,50, idare hukuku yüzde 5, idari yargılama usulü yüzde 2,50, medeni hukuk yüzde 12,50, borçlar hukuku yüzde 10, ticaret hukuku yüzde 10, hukuk yargılama usulü yüzde 10, icra ve iflas hukuku yüzde 5, ceza hukuku yüzde 7,50, ceza yargılama usulü yüzde 5, iş ve sosyal güvenlik hukuku yüzde 5, vergi hukuku yüzde 2,50, vergi usul hukuku yüzde 2,50, avukatlık hukuku yüzde 2,50, hukuk felsefesi ve sosyolojisi yüzde 2,50, Türk hukuk tarihi yüzde 2,50, milletlerarası hukuk yüzde 2,50, milletlerarası özel hukuk yüzde 2,50, genel kamu hukuku yüzde 2,50 şeklinde olacak ve 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

İdari Yargı Ön Sınavı'nda alanlara göre soru dağılımı, anayasa hukuku yüzde 7,50, anayasa yargısı yüzde 2,50, idare hukuku yüzde 10, Türk idari teşkilatı yüzde 5, idari yargılama usulü yüzde 7,50, medeni hukuk yüzde 7,50, borçlar hukuku (genel hükümler) yüzde 7,50, ticari işletme ve şirketler hukuku yüzde 2,50, hukuk yargılama usulü yüzde 5, ceza hukuku (genel hükümler) yüzde 5, ceza yargılama usulü yüzde 2,50, vergi hukuku yüzde 10, vergi usul hukuku yüzde 5, maliye ve ekonomi yüzde 7,50, imar ve çevre hukuku yüzde 2,50, hukuk felsefesi ve sosyolojisi yüzde 2,50, milletlerarası hukuk yüzde 2,50, milletlerarası özel hukuk yüzde 2,50, genel kamu hukuku yüzde 2,50, sosyal güvenlik hukuku yüzde 2,50, şeklinde olacak ve 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı görülecek.

Adalet Bakanı Tunç'un paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu yönetmelik değişikliğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'ndaki soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılmıştır. Milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk, genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukuku sınav konularına dahil edilmiştir. Konuların puan değerleri yerine test ağırlıkları yüzdelik olarak belirtilmiştir. Hukuk camiamızın ihtiyaçları doğrultusunda yapılan değişiklikler, genç hukukçularımızın mesleki donanımını daha da artıracak ve hukuk sistemine değer katacaktır. Nisan ayında yapılacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

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