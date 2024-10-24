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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Eylül'de yapılan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

İsmet Karakaş  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu sınavlara ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği kapsamında, adli ile idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olma şartı getirilmişti.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, ilk kez yapıldı.

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