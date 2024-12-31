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Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 93 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Mert Davut  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak

Ankara

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 93 hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı gerçekleştirilecek.

Başvurular 3-14 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, sınava katılabilmek için e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım, Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-İnsan Platformu üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Sınavın yazılı aşaması 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacak.

Giriş sınavında başarılı olan adaylar Bakanlığın internet sitesinden (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.

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