Trump, zayıf istihdam verileri sonrası istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin kovulmasını istedi
ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayına ilişkin istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından, istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin görevden alınması talimatını verdi.
Washington DC
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, istihdam verilerinin, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan Çalışma İstatistikleri Komiseri Erika McEntarfer tarafından hazırlandığını öğrendiğini belirtti.
Geçen yıl başkanlık yarışındaki rakibi Kamala Harris'in kazanma şansını artırmak için McEntarfer'in seçim öncesi istihdam verilerinde sahtecilik yaptığını savunan Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosunun Mart 2024'te istihdam artışını yaklaşık 818 bin kişi, 2024 başkanlık seçimi öncesinde de ağustos ve eylül aylarında 112 bin kişi fazla gösterdiğini öne sürdü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Önemli rakamlar adil ve doğru olmalı, siyasi amaçlar için manipüle edilemez"
Trump, "Doğru istihdam rakamlarına ihtiyacımız var. Ekibime, Biden'ın bu siyasi atamasını derhal kovmaları talimatını verdim. Yerine çok daha yetkin ve nitelikli biri getirilecek. Böyle önemli rakamlar adil ve doğru olmalı, siyasi amaçlar için manipüle edilemez." ifadesini kullandı.
Tarım dışı istihdamın temmuzda 73 bin kişi artmasını "bir şok" olarak nitelendiren Trump, mayıs ve haziran aylarına ilişkin revizyonları da "büyük bir hata" olarak yorumladı ve yılın ilk yarısında da "benzer şeylerin hep olumsuz yönde yaşandığını" savundu.
"Powell da emekliye ayrılmalı"
Trump, "Ekonomi, Fed'in de bu kez faiz oranlarıyla oyunlar oynamasına rağmen Trump döneminde patlama yaşıyor. Başkanlık seçiminden hemen önce faizleri iki kez ve önemli ölçüde düşürdüler, sanırım Kamala'nın seçilmesi umuduyla. Peki bu nasıl sonuçlandı? Jerome 'çok geç' Powell da emekliye ayrılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
"Bence bugünkü istihdam verileri hileliydi"
Truth Social hesabından konuyla ilgili yaptığı bir diğer paylaşımda ise Trump, "Bence bugünkü istihdam verileri Cumhuriyetçileri ve beni kötü göstermek için hileliydi." yorumunda bulundu.
Geçen yıl başkanlık seçimlerinin ardından 15 Kasım 2024'te istihdam verilerinde büyük bir aşağı yönlü revizyon yapıldığına işaret eden Trump, bunun "tam bir dolandırıcılık" olduğunu ileri sürdü.
Trump, "Ama iyi haber şu ki, ülkemiz harika gidiyor." ifadesine yer verdi.
ABD'de istihdam temmuzda beklentilerin altında kaldı
ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.
Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde de aşağı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda kaydedilen artış mayıs ayı için 144 binden 19 bine ve haziran ayı için 147 binden 14 bine düşürüldü.
Trump'ın fonlarını kestiği Kamu Yayıncılığı Kurumu, faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı
ABD'de kamu yayıncılığına fon sağlayan Kamu Yayıncılığı Kurumu (CPB), Donald Trump yönetiminin, federal fonlarını kesmesi üzerine faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.
CPB'den yapılan yazılı açıklamada, Trump yönetiminin kamu yayıncılığına yönelik finansmanı kesmesinin ardından, kurumun faaliyetlerini durduracağı bildirildi.
"CPB'nin federal fonlarının korunması için Kongreyi arayan, mektup yazan ve dilekçe veren milyonlarca ABD'linin olağanüstü çabalarına rağmen, faaliyetlerimizi sonlandırmak gibi zor bir gerçekle karşı karşıyayız" ifadesi kullanılan açıklamada, geçiş sürecinin "şeffaf ve özenli" şekilde yürütüleceği vurgulandı.
Açıklamada, mevcut mali yılın 30 Eylül'de sona ermesiyle mevcut pozisyonların çoğunun kapatılacağı belirtilirken, kurumun faaliyetlerinin sorunsuz şekilde durdurulmasını sağlamak amacıyla az sayıda personelden oluşan bir geçiş ekibinin Ocak 2026'ya kadar görevine devam edeceği kaydedildi.
ABD Kongresi tarafından 1967'de kurulan CPB, Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ve Kamu Yayın Servisi (PBS) dahil 1500'den fazla kamu radyo ve televizyon istasyonunun faaliyetlerini destekliyordu.
ABD yönetiminin basın kuruluşlarını hedef alması
Trump, mayısta, "taraflı" oldukları gerekçesiyle, NPR ve PBS'e yönelik federal fon kesintisi yapılmasını öngören Başkanlık Kararnamesi'ni imzalamıştı.
Hükümet tarafından fonlarının kesilmek istenmesine itiraz eden NPR ile PBS de Trump yönetimine karşı dava açmıştı.
NPR Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Katherine Maher, yaptığı açıklamada, "Yürütme kararı, Anayasa ve birinci maddesi ile güvence altına alınan ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğünü açıkça ihlal ediyor." demişti.
ABD yönetimi, daha önce de benzer şekilde, başta yönetim tarafından finanse edilen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America-VOA) isimli medya kuruluşu olmak üzere, diğer bazı medya kuruluşlarına yönelik kısıtlama ve kapatma kararları almıştı.
Trump yönetimi, kamuya ait bazı yayın ve dış yardım kuruluşları için halihazırda onaylanmış 9 milyar doları aşkın federal fonun feshedilmesini talep etmişti.
CPB için ayrılan 1,1 milyar dolarlık fon da dahil olmak üzere kamu medyasına ve dış yardımlara yönelik 9 milyar dolarlık federal fon kesintisi, Kongrede onaylanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.