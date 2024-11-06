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Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıya ilişkin 8 kişi daha yakalandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.

Müslüm Etgü  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıya ilişkin 8 kişi daha yakalandı

Şanlıurfa

İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Dün olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltındaki 16 kişinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım'da görevlendirme yapılması sonrasında belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine yapılan taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

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