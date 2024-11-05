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Görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesi önünde polise taşlı saldırıda bulunan 8 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Müslüm Etgü  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesi önünde polise taşlı saldırıda bulunan 8 kişi yakalandı

Şanlıurfa

İçişleri Bakanlığınca Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın dün görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine dün görevlendirme yapılması sonrasında belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

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