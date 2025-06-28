Şanlıurfa'da koruma altındaki 45 kelaynak göç etmeleri için doğaya bırakıldı
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında bulunan kelaynaklardan 45'i göç etmeleri için doğaya salındı.
Şanlıurfa
Bölge halkı tarafından "bereketin sembolü" olarak nitelendirilen, dünyada popülasyonu Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.
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Göç yolunu unutmamaları ve yolun izlenmesi amacıyla bu yıl 45 kelaynak, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı. Göç yoluna bırakılan kuşlardan "Umut" ve "Sıla" isimleri verilen ikisine GPS takıldı. Kuşların göç yolunun bu şekilde takip edilmesi planlanıyor.
Düzenlenen törene, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Faruk Pınarbaşı, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu katıldı.
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