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Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelan meydana geldi

Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikameti heyelan nedeniyle iki yönde ulaşıma kapandı.

Sinan Uçar  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelan meydana geldi Fotoğraf: Sinan Uçar/AA

Gümüşhane

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hacıemin 3 Tüneli'nin Trabzon istikameti çıkışında taş düşmesi sonucu heyelan meydana geldiği belirtildi.

Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik tedbirleri kapsamında yol, her iki yönde trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı geçici olarak Trabzon-Bayburt-Erzurum istikameti çevre yolu tüneller istikametinden verilmektedir. Şehir geçişleri Hacıemin 3 Tüneli servis yolundan, şehirler arası geçiş yapacakların ise çevre yolu tünellerinden geçiş yapmaları önemle rica olunur."

Açıklamada, Karayolları ve AFAD ekiplerinin bölgede gerekli çalışmaları yapabilmesi için güvenlik önlemleri alındığına dikkati çekildi.

Öte yandan Vali Aydın Baruş'un heyelan bölgesinde incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

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