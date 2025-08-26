Gümüşhane'de lokantacı, boğazına yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Gümüşhane'de lokantacı, boğazına yiyecek kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Gümüşhane
Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada yemek yiyen kişinin soluk borusuna yiyecek parçası kaçtı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İş yeri sahibi Ahmet Ayaz, nefes almakta zorlandığını fark ettiği müşterisine Heimlich manevrası uygulayarak boğazındaki yiyecek parçasının çıkmasını sağladı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.