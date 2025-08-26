Dolar
logo
Yaşam

Gümüşhane'de lokantacı, boğazına yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Gümüşhane'de lokantacı, boğazına yiyecek kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Sinan Uçar  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Gümüşhane'de lokantacı, boğazına yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Gümüşhane

Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada yemek yiyen kişinin soluk borusuna yiyecek parçası kaçtı.

İş yeri sahibi Ahmet Ayaz, nefes almakta zorlandığını fark ettiği müşterisine Heimlich manevrası uygulayarak boğazındaki yiyecek parçasının çıkmasını sağladı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

