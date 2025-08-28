Dolar
Yaşam

Gümüşhaneli genç ata yadigarı evde geçmişin izlerini yaşatıyor

İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi Tuna Haktan Yıldız, yaz tatillerini geçirmek için geldiği Gümüşhane'deki ata yadigarı evde geçmişin izlerini yeniden canlandırıyor.

Sinan Uçar  | 28.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Gümüşhaneli genç ata yadigarı evde geçmişin izlerini yaşatıyor Fotoğraf: Sinan Uçar/AA

Gümüşhane

Merkeze bağlı Yayladere köyünde dedesinin babasından kalan ancak 30 yıldır kullanılmayan evden etkilenen 17 yaşındaki Yıldız, burayı düzenlemeye karar verdi.

Üç kuşak öncesine ait eşyaları toplayan Yıldız, dedesinin desteğiyle bakım ve tadilattan geçirerek asırlık eşyalarla donattığı 150 yıllık evde geçmişi geleceğe taşıyor.

Yıldız'ın adeta müzeye dönüştürdüğü, geleneksel yaşam tarzının yansıtıldığı evde kahve değirmeninden kantara, büyük babaannesinin düğününde kullandığı peştemalden dedesinin hac yolculuğundan getirdiği tespihe kadar çok sayıda eşya yer alıyor.

"Evdeki hatıraları yaşatmak istedim"

Tuna Haktan Yıldız, AA muhabirine, dedesinin babasından kalma evin yaklaşık 30 yıldır kullanılmadığını söyledi.

Yaz tatillerinde dedesi ve babaannesine yardımcı olabilmek için köye geldiğini belirten Yıldız, ata yadigarı evin harabe halinin kendisini üzdüğünü ifade etti.

Yıldız, evdeki hatıraları yaşatmak istediğini anlatarak, "Dedemizin evini, hatıralarını yaşatmak, buradaki yaşanmışlıkları sürdürmek için evi düzenlemeye çalıştık. Buranın çok büyük hatıraları, yaşanmışlıkları var. Çok eski bir ev." dedi.

Dedesinin desteğiyle evi yeniden düzenleyerek eşyaları temizlediklerini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Yeni evlerin yapılmasıyla eski evlerin kapıları kilitlendi. Yaşanmışlıklar içeride kaldı, eskiler unutuldu. Tandırların bacaları tütmeyi bıraktı, artık kalorifer petekleri tütüyor. Böyle olunca da gitgide yaşanmışlıklar, hatıralar unutulmaya başlandı. Biz de evi düzenleyerek hatıraları, yaşanmışlıkları bir nebze olsun gelip görenlere yaşatmak, hatırlatmak istedik."

"Bizi çok memnun etti"

75 yaşındaki dede Aydın Yıldız da torununun sergilediği davranıştan mutlu olduğunu söyledi.

Torununun hatıralara önem verdiğine işaret eden Yıldız, "Bizi çok memnun etti. Böyle bir şeyi biz düşünemedik, kendisi düşündü. Burayı bu hale getirdi." diye konuştu.

Yıldız, çocukluğunun geçtiği evde çok sayıda hatırasının olduğunu sözlerine ekledi.

