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Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, et düzenlemesine ilişkin iddiaları yalanladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, "domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" iddiasıyla yapılan dezenformasyon ve manipülasyonların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, et düzenlemesine ilişkin iddiaları yalanladı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, et düzenlemesine ilişkin sosyal medyada gündeme gelen iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıkça gerçekleştirilen tüm denetimlerin, bu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, sosyal medya üzerinden bu konuda yapılan dezenformasyon, manipülasyon, iftira ve yalanların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, yürürlükte bulunan tebliğe ilişkin "https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=31235&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5" linki de paylaşıldı.

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