Ekonomi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmak üzere çeşitli branşlarda 240 sözleşmeli personel alacak.

Mehmet Can Toptaş  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 sözleşmeli personel alacak

Ankara

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kurumun merkez teşkilatında çalışmak üzere 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biyolog, 4 şehir plancısı, 7 tekniker, 3 mimar, 1 arkeolog ile taşra teşkilatında çalışmak için 46 koruma ve güvenlik görevlisi, 33 destek personeli, 7 orman muhafaza memuru, 3 mühendis, 6 tekniker ve 2 büro personeli olmak üzere toplam 240 personel alımı yapılacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden 7-17 Ekim döneminde çevrim içi gerçekleştirilecek.

Başvurusu kabul edilenlerden yazılı veya sözlü sınav olmaksızın 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamayla ilan edilen ünvanların sayısı kadar asil adayla, asil aday sayısının 2 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Adayların yerleştirme sonuçları duyurusu, DKMP'nin internet adresi (https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP) üzerinden yapılacak ve Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden öğrenilebilecek.

