Yaşam

Tarım ve Orman Bakanlığının kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelesi sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, kahverengi kokarca zararlısına karşı, 2025'te 40 ilde, 1 milyon 156 bin doğal düşman salımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Ankara

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Karadeniz başta olmak üzere, bazı illerde etkili olan kahverengi kokarca zararlısıyla etkin mücadele kapsamında yol haritasının uygulamaya devam edildiği belirtilerek, "Zararlının yayılımını kontrol altına almak, tarımsal kayıpları önlemek ve üreticimizin emeğini korumak için biyoteknik, biyolojik, mekanik ve kimyasal yöntemlerle mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"1 milyondan fazla hanede ilaçlama yapıldı"

Açıklamada, 631 lokasyonda 1272 teknik personelle, biyolojik mücadele kapsamında 2024'te kahverengi kokarcayı baskı altına alacak 207 bin 286 doğal düşman üretilerek, 35 ilde salım yapıldığı hatırlatılarak, şu bilgilere yer verildi:

"2025'te ise 40 ilde, 1 milyon 156 bin doğal düşman salımı gerçekleştirildi. Biyoteknik mücadele çerçevesinde, kahverengi kokarca zararlısına yönelik 82 bin 994 feromon tuzak kuruldu. 2024-2025 döneminde, kimyasal mücadele kapsamında 1 milyondan fazla hanede, ilaçlama yapıldı. Mücadelede kullanılmak üzere, toplam 160 milyon 925 bin lira bütçe ayrıldı. Kahverengi kokarca zararlısı hakkında 69 bin 63 üretici, 1070 basın mensubu, 2 bin 160 sektör temsilcisi bilgilendirilirken, mücadeleye yönelik 79 bin 133 eğitim materyali dağıtıldı."

