Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 16 kişi öldü
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Gaziantep
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekipere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı.
Kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı https://t.co/g1z0xBLqhf pic.twitter.com/5sAxnpll6N— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 20, 2022
Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 4 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Vali Gül, kaza yerinde inceleme yaptı
Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.
Gül, gazetecilere, saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi.
Vali Gül, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var. Şu an itibarıyla yaralılar hastanelere sevk edildi. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." dedi.
Vali Davut Gül, daha sonra yaptığı açıklamada ise kazada yaşamını yitirenlerin 16'ya yükseldiğini, bunlardan 4'ünün sağlık çalışanı olduğunu kaydetti. Gül, kaza nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nun Nizip istikametine doğru kısmının kontrollü olarak ulaşıma açıldığını söyledi.
Kazada yakınlarına ulaşamayanlar SAKOM'dan bilgi alabilecek
Gaziantep'teki trafik kazasında yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşların Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimini (SAKOM) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde meydana gelen kazada yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımız SAKOM'u arayarak bilgi alabilirler. SAKOM iletişim numarası: 0506 801 81 81." denildi.
İçişleri Bakanı Soylu, kazada hayatını kaybedenlere rahmet diledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep Nizip Otoyolu'nda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre 2 sağlık görevlisi, 2 İHA muhabiri, 3 itfaiyeci ve 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydeden Soylu, "Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.