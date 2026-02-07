Dolar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Doha'da "17. El Cezire Forumu"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsünün araziye devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Abdullah Söylemez, İdris Emre Savman  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı Fotoğraf: İdris Emre Savman/AA

Ağrı

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 65 NK 695 plakalı yolcu otobüsü, Patnos ilçe merkezi Sanayi Kavşağı'nda istinat duvarından araziye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

