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Firari FETÖ üyesi eski albay Şaban Demiraslan Aksaray'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada müebbet hapse çarptırılan FETÖ üyesi firari eski albay Şaban Demiraslan'ın Aksaray'da yakalandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Firari FETÖ üyesi eski albay Şaban Demiraslan Aksaray'da yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminde, Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan'ın Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandığını belirterek, "Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü albay Şaban Demiraslan yakalanarak adalete teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Operasyonu düzenleyen Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığını tebrik eden Bakan Yerlikaya, 1 Haziran-26 Eylül tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik 1683 operasyonun yapıldığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, operasyonlarda 2 bin 500 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 510'unun tutuklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Masum vatandaşlarımızın üzerine ateş açmaktan geri durmayan hain FETÖ'cülerin inlerine giriyor, her birini tek tek yakalayıp adalete teslim ediyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

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