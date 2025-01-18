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FETÖ firarisi, sözde eski Malezya imamı Antepli'den terör örgütü itirafları

Fetullahçı Terör Örgütü firarisi, sözde eski Malezya imamı Abdullah Antepli, Gülen'in Kamu Personel Seçme Sınavı sorularının FETÖ'cülere verilmesine ilişkin itirafta bulundu.

Mehmet Şah Yılmaz  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
FETÖ firarisi, sözde eski Malezya imamı Antepli'den terör örgütü itirafları

Ankara

Eski Zaman gazetesi çalışanı firari FETÖ'cü Ahmet Dönmez'in Youtube programına katılan Antepli, terör örgütüne dair itiraflarda bulundu.

Antepli, (2010'daki) KPSS sorularının çalınması medyada gündeme getirildiği dönem FETÖ elebaşı Gülen'in yanında olduğunu itiraf etti.

Bu durum konuşulduğu sırada odada 100'den fazla kişinin bulunduğunu belirten Antepli, FETÖ elebaşı Gülen'in, "Medya haberleri çıktığı zaman şok içinde" olduğunu anlattı.

Antepli, "Belki bu kadar insan içinde konuşmazdı. O şokla konuşarak benim de içinde bulunduğum yerde dedi ki, 'Ben seneler önce sadece mahrem okullara, askeri okullara çok özel şartlarda cevaz vermiştim buna.'" ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşının, o sırada etrafındakilere, örgütün yetiştirdiği öğrencilere "çok özel şartlar ve mahrem okullarla" ilgili cevaz verdiğini söylediğini kaydeden Antepli, Gülen'in "Ben her soruyu çalın, her sınavın sonucunu arkadaşlara verin. Böyle bir şey demedim" dediğini aktardı.

Antepli, örgütün kendi içinde 15 Temmuz öncesi "ahlaki bir erozyona maruz kaldığını" vurgulayarak, "Balık baştan koktu. İdari yapıdaki ahlaksızlıklarla biz zaten 15 Temmuz sürecine geldik." diye konuştu.

Küçük yaşlardan itibaren örgüt içinde yer almış, sözde "semt imamlığı" da yapmış Tuncay Abdullah Antepli'nin, üniversite döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet "mahrem imamlığına" kadar terör örgütü FETÖ'nün birçok kademesinde yer aldığı biliniyor.

FETÖ'nün sözde "Myanmar imamı" ve "Malezya imamı" olarak görev yaptığı bilinen Antepli'nin, FETÖ kontrolünde derneklerde faaliyetleri bulunuyor.

Antepli'nin, örgütün "dinler arası diyalog politikası" kapsamında ABD'de de görevlendirildiği, 2003'te Connecticut eyaletinde Hristiyan İlahiyat Fakültesinde "dini rehber" olarak çalıştığı, sonrasında ise North Carolina'daki Duke Üniversitesinde görev yaptığı ifade ediliyor.

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