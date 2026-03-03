Dolar
43.98
Euro
51.07
Altın
5,170.09
ETH/USDT
1,958.10
BTC/USDT
67,086.00
BIST 100
13,115.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Malezya Başbakanı İbrahim, ülkede "hükümeti devirme girişimi" yaşandığını söyledi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkede hükümeti devirme girişimi yaşandığını belirterek kolluk kuvvetlerinin soruşturma başlattığını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Malezya Başbakanı İbrahim, ülkede "hükümeti devirme girişimi" yaşandığını söyledi

Ankara

The New Straits Times'ın haberine göre, İbrahim, ulusal parlamentoda yaptığı konuşmada, Kuala Lumpur hükümetini "devirme girişimi"nin yaşandığını söyledi.

Girişimin 2024'te başladığının tahmin edildiğini aktaran İbrahim, bunu ülkede "önde gelen bir siyonist grubu da içeren bir grup Malezyalının" planladığını dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İbrahim, elde edilen ilk bulgulara göre, bu grubun, Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) ile ilgili hükümet girişimlerini sorgulamayı hedeflediğini vurguladı.

"Parlamento bağlantıları kullanan" girişimin, ülkede "herhangi bir siyasi partiyle bağlantılı" olmadığını belirten İbrahim, bunun ulusal güvenliği ilgilendirdiğini belirtti.

İbrahim, "Bu girişimi tetikleyen şey MACC'nin yürüttüğü geniş çaplı yolsuzluk soruşturması. Bu, onların dış ve iç nüfuzu kullanarak harekete geçmeleri gerektiğine yol açtı." dedi.

Grubun "medya ve uluslararası kurumların etkisini kullandığını" kaydeden İbrahim, "hükümetin güvenilirliğine şüphe düşüren anlatılar oluşturmaya" çabaladığını kaydetti.

"Komplocuların etki oluşturmaya çalıştıklarını" iddia eden İbrahim, kolluk kuvvetlerinin soruşturma açtığını ve "girişimin ayrıntılarının kamuoyuna açıklanacağını" ifade etti.

MACC aleyhindeki iddialar

İbrahim'in konuşmasının, uluslararası basında "MACC Başkanı Azam Baki'nin adının geçtiği yolsuzluk iddialarını" konu alan haberler sonrası yapıldığı aktarıldı.

Bloomberg News'te geçen ay yayımlanan makalede, Azam'ın "bir finans şirketindeki hisselerinin kamu görevlileri için izin verilen sınırın üzerinde olduğu" iddiası ortaya atılmıştı.

Malezya'nın 10. başbakanı olan 78 yaşındaki İbrahim, bu göreve Kasım 2022'de gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hafta boyunca yurt genelinde yeni yağışlı hava etkili olacak
38 ildeki FETÖ operasyonlarında 298 şüpheli yakalandı
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeşilayın 106. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Malezya Başbakanı İbrahim, ülkede "hükümeti devirme girişimi" yaşandığını söyledi

Malezya Başbakanı İbrahim, ülkede "hükümeti devirme girişimi" yaşandığını söyledi

İşlenmiş gıda sektörünün yeni hedefi Malezya ve Endonezya

Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet