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Fatih'te binada çıkan yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda düzenleme

Metro İstanbul, Fatih'te bir binada çıkan yangına itfaiye müdahalesi nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin Kabataş-Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.

Rüveyda Mina Meral  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Fatih'te binada çıkan yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda düzenleme

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gülhane bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Fatih'te binada çıkan yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda düzenleme
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