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Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Abdülkerim Güzel, İrem Demir  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Abdülkerim Güzel/AA

İstanbul

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Anka Kuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın dış cephesi ve çatısında başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.

Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.

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