Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Anka Kuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın dış cephesi ve çatısında başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 4 katlı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 21, 2023
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken binada hasar oluştu https://t.co/ASULK26end pic.twitter.com/qPTNj3gAei
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.
Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.