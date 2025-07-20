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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. 
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Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İsmail Timur Çetintaş  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: İsmail Timur Çetintaş/AA

Sakarya

Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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