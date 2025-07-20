Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Sakarya
Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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