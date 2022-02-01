Dolar
13.45
Euro
15.14
Altın
1,803.62
ETH/USDT
2,764.30
BTC/USDT
38,454.00
BIST 100
2,023.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzurum'da donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun durumu iyi

Selami Küçükoğlu   | 01.02.2022
Erzurum'da donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun durumu iyi

Erzurum

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerinin, 26 Ocak'ta Erzurum-Çat kara yolunda soğuktan titrerken buldukları köpek yavrularının tedavileri bitti.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor.

Merkezin sorumlusu veteriner hekim İdris Özmen, AA muhabirine, sıfırın altında 20 derece soğukta bulunarak barınağa getirilen hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Yavruların bakımlarının büyük bir titizlikle yapıldığını ifade eden Özmen şöyle konuştu:

"26 Ocak'ta gelen ihbarın üzerine ekiplerimiz ivedilikle ihbarın geldiği bölgeye gitti. Bölgeye gittiğimizde bulundukları yerde yatacakları bir toprak dahi yoktu. Kar üstünde kaderine terk edilmişlerdi. Hayvanları beslemek ve sıcak bir alana koyduk. Cerrahi ve dahili muayenelerini yaptık. Sorunlu olanları ayırdık ve onların bakımlarını tedavilerini tamamladık. Aralarından 4'ü sahiplendirildi. Sahiplenmek isteyen olursa prosedür şartları kapsamında sahiplendirmesini yapacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 886 bini geçti
Kovid-19 ile mücadele ekipmanları on binlerce ton sağlık atığına yol açacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den Kovid-19 aşısı çağrısı
Avrupa, 'Omicron sonrası' rekor vaka artışlarına rağmen salgın önlemlerini kaldırıyor
ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi

Benzer haberler

Erzurum'da donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun durumu iyi

Erzurum'da donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun durumu iyi

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

"Uçan Türk" Fatih Arda, Kış Olimpiyatları öncesi Erzurum'dan uğurlandı

AA Genel Müdürü Karagöz, Erzurum Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

AA Genel Müdürü Karagöz, Erzurum Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
Doğu Anadolu'da aralıklı kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da aralıklı kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Sağlık ekipleri karlı dağları aşarak hayat kurtarıyor

Sağlık ekipleri karlı dağları aşarak hayat kurtarıyor