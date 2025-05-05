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Yaşam

Erzurum'un plaka koduna atıfla 5.5.2025’te 25 nikah kıyıldı

Erzurum'da, sembol tarih 5 Mayıs 2025 dolayısıyla kentin plakasına atıfla 25 çiftin nikahı kıyıldı.

Muhammet Mutaf  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Erzurum'un plaka koduna atıfla 5.5.2025’te 25 nikah kıyıldı

Erzurum

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" seçilmesi ve 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kentte nikah organizasyonu yapıldı.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yakutiye Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, sembol tarih olan 5.5.2025'te, Erzurum'un plaka kodu olan 25'e atıfta bulunularak 25 çiftin nikahı kıyıldı.

Yakutiye Belediyesi Evlendirme Dairesi, bu özel gün dolayısıyla mavi ve beyaz tonlarda Erzurum temalı süslemelerle hazırlandı.

Organizasyonda bir çiftin nikah şahidi olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ailenin toplumun temel taşı olduğuna dikkati çekerek, "2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi vesilesiyle böyle anlamlı bir günde çiftlerimizin yanında olmak bizim için büyük mutluluk. Bu özel tarihlerde hayatlarını birleştiren çiftlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Erzurum'un kültürel yapısına ve aile değerlerine uygun böylesi güzel organizasyonların artarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

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