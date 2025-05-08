Dolar
38.63
Euro
43.79
Altın
3,351.01
ETH/USDT
1,963.20
BTC/USDT
99,416.00
BIST 100
9,261.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

81 ilden hükümlülerin el emeği ürünleri Erzurum'da açılan mağazada satışa sunuluyor

Erzurum'da, cezaevlerindeki hükümlülerin el emeği ürünlerinin uygun fiyata satıldığı mağaza hizmete girdi.

Muhammet Mutaf  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
81 ilden hükümlülerin el emeği ürünleri Erzurum'da açılan mağazada satışa sunuluyor Fotoğraf: Muhammet Mutaf/AA

Erzurum

Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde hizmet veren "İşyurtları Kurumu Satış Mağazası", kentte faaliyet göstermeye başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mağazayla, Türkiye genelindeki cezaevlerinde bulunan hükümlülerin infazının desteklenmesi, işçiliğinin geliştirilmesi, zanaatlarının korunması ve meslek sahibi olmaları amaçlanıyor.

Tamamı cezaevinde üretilen ürünlerden oluşan mağazada et ve süt ürünlerinden ayakkabıya, parfüm ve kolonyadan süs eşyasına çok sayıda ürün bulunuyor.

Mağazada uygun fiyata satılan ürünlerle hükümlüler, üretim aşamasında belirlenen günlük yevmiye üzerinden kazanç sağlıyor. 81 ildeki 100'den fazla cezaevinden getirilen ürünlerin sergilendiği mağazada ürün çeşitliliği sürekli değişecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Minguzzi cinayetine ilişkin davaya devam edildi
Irak Başbakanı Sudani: Türkiye-Irak ilişkilerinin, bölgesel istikrar denkleminin bir parçası olmasını istiyoruz
Sivas'ta yıldırım isabet eden doğal gaz boru hattında yangın çıktı
İstanbul'daki operasyonlarda 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

81 ilden hükümlülerin el emeği ürünleri Erzurum'da açılan mağazada satışa sunuluyor

81 ilden hükümlülerin el emeği ürünleri Erzurum'da açılan mağazada satışa sunuluyor

Erzurum'da çobanların bulduğu ayı yavrusu koruma altına alındı

Doğu Anadolu'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı

Erzurum'un plaka koduna atıfla 5.5.2025’te 25 nikah kıyıldı

Erzurum'un plaka koduna atıfla 5.5.2025’te 25 nikah kıyıldı
Eriyen kar ve yağmur suları Tortum Şelalesi'ni coşturdu

Eriyen kar ve yağmur suları Tortum Şelalesi'ni coşturdu
Kamuda teknolojik dönüşüm iş birlikleriyle hızlanıyor

Kamuda teknolojik dönüşüm iş birlikleriyle hızlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet