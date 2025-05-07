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Doğu Anadolu'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, "Yoğun bir şekilde hayvan sevkleri Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzurum gibi doğu illerimizden yapılıyor. Oradan sevk alan araçlarımız burada istasyonumuzda denetime tabi tutuluyor." dedi.

Tevhid Furkan Nehri  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Doğu Anadolu'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı Fotoğraf:Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Türkiye'nin küçük ve büyükbaş hayvan varlığıyla öne çıkan Doğu Anadolu Bölgesi'nden kurbanlıklar, batıdaki illere, Erzurum'daki Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda titizlikle kontrolden geçirildikten sonra sevk ediliyor.

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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır'dan batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatları başladı.

Kurbanlıklar, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda muayeneden geçiriliyor.

Yapılan gözlemlerde şüpheli görülen hayvanlar, sağlık raporları olmasına rağmen tekrar kontrol ediliyor. Eksik evraklı hayvanların geçişine izin verilmiyor, kayıt dışı hayvanların sevkiyatının da önüne geçiliyor.

Veteriner hekimler, aşısı tam ve sağlıklı olan kurbanlıkların sevkiyatına izin veriyor.

İstanbul dışında batı illerine kurbanlık sevki başladı

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, istasyonda kontrollerin 7 gün 24 saat esaslı olduğunu ve batı illerine sevkiyatların başlaması ile yoğunluğun arttığını söyledi.

Kenger, şunları kaydetti:

"İstanbul hariç batı illerimize kurbanlık sevklerimiz bugün itibarıyla başladı. Yoğun bir şekilde hayvan sevkleri Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzurum gibi doğu illerimizden yapılıyor. Oradan sevk alan araçlarımız burada istasyonumuzda denetime tabi tutuluyor. Denetim esnasında yanlarında bulunması gereken evraklar, veteriner sağlık raporları, eğer büyükbaş hayvansa pasaportları, küçükbaş hayvansa nakil beyannameleri var mı yok bunlara bakıyoruz. Aynı şekilde araçta bulunan canlı hayvanların küpelerini kontrol ediyoruz. Dış bakıda da sağlıklı olup olmadıklarına, salgın hastalık taşıyıp taşımadıklarına bakıyoruz. Genel olarak baktığımız ana unsurlar bunlar. Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa, aracı yolcu ediyoruz."

Açıldığı günden bu yana 8 bin 500 araç ve 301 bin hayvan kontrol edildi

İstasyonda ilgili kanun gereğince eksik durumlarda idari ceza işlemlerinin de gerçekleştirildiğini aktaran Kenger, "İstasyonumuzda açıldığı günden bugüne 8 bin 500 araç ve 301 bin hayvanın muayenesini gerçekleştirdik." dedi.

Kenger, ayrıca sevkiyatların başlaması nedeniyle kontrol noktasında görevli veteriner hekim sayısının da artırıldığını, hayvan sahiplerinin ise sorunlu durumlara ilişkin il ve ilçe müdürlüklerine durumun bildirilmesi gerektiğini anlattı.

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