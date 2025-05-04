Dolar
38.57
Euro
43.58
Altın
3,240.74
ETH/USDT
1,827.30
BTC/USDT
95,429.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST 2025 KKTC Kapanış Töreni'nde konuşuyor. 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme-İzmir final etabının ardından kazanan sporcular için ödül töreni düzenleniyor.
logo
Teknoloji

Kamuda teknolojik dönüşüm iş birlikleriyle hızlanıyor

İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, başkanlık olarak kamudaki teknolojik dönüşümde önemli bir rol oynadıklarını belirterek, TÜBİTAK gibi paydaş kurumlarla iş birliklerinin kamuda dönüşümü hızlandırdığını belirtti.

Tevhid Furkan Nehri  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Kamuda teknolojik dönüşüm iş birlikleriyle hızlanıyor Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "AI SUMMIT ERZURUM2025" programına katılmak üzere kente gelen Ayan, AA muhabirine TBMM'de Yapay Zeka Komisyonu tarafından gerçekleştirilen sunumlarla, İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye iletişim modeli perspektifinde el alınan yapay zeka araçlarının ve hizmetlerinin anlatıldığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayan, uçtan uça bir çalışma yaptıklarını anlatarak, "Kurumumuzdaki tüm birimlerde yapay zeka dönüşümünü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun bir adımı kurumdaki yapay zeka okuryazarlığını artırmak, bir adımı da bu okur yazarlığı artırırken ortaya iç kaynaklarımızla ürünler çıkarmak ve ileride bu ürünlerin kamuya daha fazla transferini sağlamak olacak." diye konuştu.

"TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü bu süreçte kamudaki dönüşü hızlandırıyor"

Kamudaki teknolojik dönüşüme de değinen Ayan, şunları dile getirdi:

"TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü tarafından başlatılan Kamuda Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) programı yapay zeka kabiliyetinin geliştirme noktasında, kurumlarla iş birliği yapıyor. Bu iş birliklerinin TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü, İletişim Başkanlığı ile yapacağını duyurdu ve CİMER'e yapay zeka entegrasyonu sürecinde TÜBİTAK'ın stratejik bir partner olarak süreçte yer alacağını ilan etti. Bunun gibi bir çok farklı çalışma var. TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü bu süreçte kamuda ki dönüşü hızlandırıyor."

İletişim Başkanlığı'nın 7 Mayısta düzenleyeceği Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı'na da dikkat çeken Ayan, "Burada yapay zeka tarafından oluşturulacak içeriklerin oluşturabileceği yeni paradigmaya ve iletişim ekosistemine etkileri ele alınacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP Genel Başkanı Özel'e Önder'i anma töreninin ardından yumruklu saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkı, eşit uluslararası statüsünün tescilini er ya da geç temin edecektir
İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyası ile kentsel dönüşümün merak edilenleri 16 soruda yanıtlandı:
TBMM Başkanvekili Önder için AKM'de anma töreni düzenleniyor
Adana'da jandarma cayrokopteri araziye sert iniş yaptı

Benzer haberler

GES'lerdeki arızaları hızlı tespit edebilecek sistem üzerinde çalışılıyor

GES'lerdeki arızaları hızlı tespit edebilecek sistem üzerinde çalışılıyor

Kamuda teknolojik dönüşüm iş birlikleriyle hızlanıyor

TBMM'de bu hafta 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız ihbarlara cezaların artırılması görüşülecek

Kadınların dokunuşuyla atıklar sanata dönüşüyor

Kadınların dokunuşuyla atıklar sanata dönüşüyor
Bilim insanlarının "doğumda anne karnındaki riski önceden gösteren" projesi patent aldı

Bilim insanlarının "doğumda anne karnındaki riski önceden gösteren" projesi patent aldı
ABD Başkanı Trump'ın resmi hesabından kendisini Papa olarak gösteren fotoğraf paylaşıldı

ABD Başkanı Trump'ın resmi hesabından kendisini Papa olarak gösteren fotoğraf paylaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet