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Emine Erdoğan, Bosna Savaşı'nın sembollerinden Umut Tüneli'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, savaş döneminde kuşatma altındaki Saraybosna'yı dünyaya bağlayan Umut Tüneli'ni ziyaret etti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 06.09.2022
Emine Erdoğan, Bosna Savaşı'nın sembollerinden Umut Tüneli'ni ziyaret etti

Ankara

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan resmi ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'da Umut Tüneli ve buradaki sergi alanını gezdi.

Umut Tüneli gezisi sırasında ziyaretçilerle fotoğraf çektiren Emine Erdoğan'a Saraybosna'nın dünyaya açılan tek kapısını simgeleyen hediye takdim edildi.

Emine Erdoğan'ın ceketinin düğmelerinde ve yüzüğündeki Umut Tüneli'ne ait motifler dikkati çekti. 

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Yüreğimizi derinden yaralayan Bosna Savaşı'nın sembollerinden 'Umut Tüneli'ni ziyaret ettim. Savaşla birlikte karanlığa gömülen Bosna halkına ışık olan tünel, tarihin gerçek ve acı yüzünü de günümüze taşıyor." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

Emine Erdoğan, daha sonra TİKA'nın yaptığı Vladimir Nazor Özel Çocuklar Okulunu ziyaret etti.

Burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç ile özel gereksinimli çocuklar için kurulan "duyusal algı odası"nın açılışını yapan Emine Erdoğan, okul müdürü ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti. Emine Erdoğan, daha sonra özel gereksinimli öğrencilerin müzikli dans gösterisini izledi.

Programa katılan Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, açılışta yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türkiye'nin Bosna Hersek için yaptıklarından dolayı mutluluk duyuyoruz ama özellikle hassas grup olan özel çocuklarımızı da unutmadığınız için müteşekkiriz." dedi.

Emine Erdoğan da "Ben de sizlere bu yolu açtığınız, öncülük ettiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Okul Müdürü Maida Idrizoviç, okulda verilen eğitim programları hakkında bilgi vererek, "Sayenizde Avrupa standartlarında bir okula sahip olduk." diye konuştu.

Açılışta, TİKA Başkanı Serkan Kayalar da yer aldı.

Emine Erdoğan'dan Maarif Vakfı okuluna ziyaret

Saraybosna temasları kapsamında Türkiye Maarif Vakfı okulunu da ziyaret eden Emine Erdoğan, okulun öğrencileri tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Emine Erdoğan, burada, anaokulu ve ilkokul sınıflarını gezerek yetkililerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette 2. sınıf öğrencileri Emine Erdoğan için "Merhaba" isimli şarkıyı seslendirdi. Erdoğan'a burada özel Boşnak zambağının yer aldığı bir tablo hediye edildi.

Ziyaretinde Emine Erdoğan'a, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de eşlik etti.


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