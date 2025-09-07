Dolar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Eğirdir Gölü'ne can suyu verecek proje için imzalar atıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aksu Havzası'nda yapılacak regülatörden alınacak yıllık 42 milyon metreküp su, 12,7 kilometrelik muhtelif çap ve basınç sınıfındaki borularla Eğirdir Gölü'ne ulaştırılacak." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Eğirdir Gölü'ne can suyu verecek proje için imzalar atıldı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretim gücünü güvence altına alacak ve Eğirdir Gölü'ne can suyu olacak projede ihale sürecinin tamamlandığını ve yapım sözleşmesinin imzalandığını belirterek, "Aksu Havzası'nda yapılacak regülatörden alınacak yıllık 42 milyon metreküp su, 12,7 kilometrelik muhtelif çap ve basınç sınıfındaki borularla Eğirdir Gölü'ne ulaştırılacak." açıklamasında bulundu.

Yumaklı, açıklamasında, sadece Isparta'nın değil ülkenin de gözbebeği doğa harikası Eğirdir Gölü'nün yıllardır ağır su baskısı altında olduğunu bildirdi.

Gölün, bölge çiftçisinin sulama anlamında tarımsal üretim gücünü oluşturduğuna işaret eden Yumaklı, ülkede en çok su kullanımı yapılan göllerden birisi olması sebebiyle derinliğinin son 10 yılda 11 metreden 6 metreye kadar düştüğünü ve hacminin de yüzde 55 gerilediğini kaydetti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) olarak Eğirdir Gölü ve Havzası'nda daha önce birçok iyileştirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Yumaklı, 1990'da hizmete aldıkları Yılanlı Derivasyonu ile Aksu Havzası'ndan 2,2 milyar metreküp suyun göle aktarılarak su miktarına ciddi anlamda katkı sağlandığını, havzada 120 bin dekar alanın sulama sistemlerinin modernize edildiğini, diğer alanlardaki modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Gölden tarımsal sulama maksadıyla kullanılan suyun yıllık ortalama 140 milyon metreküp civarında olduğuna dikkati çeken Yumaklı, seviyesinin düşmesi sebebiyle geçen yıl sulama için 50 milyon metreküp verilebildiğini kaydetti.

Yumaklı, Eğirdir Gölü'nü korumanın, aynı zamanda milletin üretim gücünü, gıda güvenliğini ve iklim direncini korumak olduğunu vurgulayarak, "Tarımsal üretim gücünü güvence altına alacak ve Eğirdir Gölü'ne can suyu olacak projede ihale süreci tamamlandı ve yapım sözleşmesi imzalandı. Aksu Havzası'nda yapılacak regülatörden alınacak yıllık 42 milyon metreküp su, 12,7 kilometrelik muhtelif çap ve basınç sınıfındaki borularla Türkiye'nin en büyük göllerinden olan Eğirdir Gölü'ne ulaştırılacak." bilgisini paylaştı.

"Isparta'nın 6 yıllık içme-kullanma suyu bir yılda tasarruf edilecek"

Isparta'da 20 Haziran'da Eğirdir Gölü için 13 ana ve 31 alt başlıktan oluşan "Eğirdir Gölü Su Eylem Planı"nı tamamlayarak açıkladıklarını ifade eden Yumaklı, proje kapsamında 3 temel stratejik hedefin oluşturulduğunu belirtti.

Hedeflerle ilgili bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Birincisi suyu daha etkin ve adil kullanmak, ikincisi yer altı ve yüzey sularını bilimsel temelde yönetmek, üçüncüsü ise doğal dengeyi ve ekosistemi korumak. Suyu daha etkin ve adil kullanmaktan kastımız, tüm Türkiye için bu kararlılığımız var. Her projede yeni yapılan sulama sistemlerinin tamamı kapalı ancak Eğirdir Gölü özelinde mevcuttaki açık sulama sahalarının kapalı sulama sistemleri haline getirilmesi. Bunun dışındaki diğer bütün projeleri şu an için durdurmuş vaziyetteyiz. Kaynaklarımızın tamamını buraya aktaracağız."

Yumaklı, Eylem Planı kapsamında 2025-2030 yıllarında yapılacak yatırımın toplam tutarının 21 milyar lira olacağını, bu sayede Isparta'nın 6 yıllık içme-kullanma suyu ihtiyacına karşılık gelen 150 milyon metreküp suyun sadece bir yılda tasarruf edileceğini vurguladı.

Gölün su miktarını artırarak seviyesinin yükselmesini sağlayacaklarını vurgulayan Yumaklı, "Yer altı sularımızı koruyacağız, gölün su kalitesini yükselteceğiz. Göl ve havzasının ekosistemini koruyacağız. Sözleşmenin imzalanmasının ardından hayata geçirmeye başladığımız yatırımlar, Isparta ilimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

