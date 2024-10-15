Ege Denizi'nde Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenler, Türk sahil güvenlik botlarıyla kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Rodos Adası'nın kuzeyinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenlerin, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 Ekim'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracıyla yapılan keşif ve gözetleme esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun Rodos Adası'nın kuzeyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan iki botu bıraktığının görüntülendiği belirtildi.
Düzensiz göçmenlerin, bölgeye giden iki sahil güvenlik botuyla kurtarıldığı bildirilen açıklamada, o anlara ait görüntülere de yer verildi.
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🗓️ 13 Ekim 2024— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2024
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Rodos Adası’nın kuzeyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet bot bıraktığı görüntülendi.
Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden 2 adet… pic.twitter.com/yOL8YeIYKr