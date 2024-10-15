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Ege Denizi'nde Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenler, Türk sahil güvenlik botlarıyla kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Rodos Adası'nın kuzeyinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenlerin, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Ege Denizi'nde Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenler, Türk sahil güvenlik botlarıyla kurtarıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 Ekim'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracıyla yapılan keşif ve gözetleme esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun Rodos Adası'nın kuzeyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan iki botu bıraktığının görüntülendiği belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin, bölgeye giden iki sahil güvenlik botuyla kurtarıldığı bildirilen açıklamada, o anlara ait görüntülere de yer verildi.

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