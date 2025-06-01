Edirne'de motokuryenin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Edirne'de motosikletin midibüsle çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edirne
Motokurye A.T. idaresindeki 22 ADZ 860 plakalı motosiklet, Arif Paşa Caddesi'nde Y.A'nın kullandığı 22 M 0112 plakalı midibüsle çapıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle midibüsün altında kalan motosiklet sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motorkurye, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.