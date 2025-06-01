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Edirne'de motokuryenin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Edirne'de motosikletin midibüsle çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Lokman Polat  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Edirne'de motokuryenin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında Fotoğraf: Lokman Polat/AA

Edirne

Motokurye A.T. idaresindeki 22 ADZ 860 plakalı motosiklet, Arif Paşa Caddesi'nde Y.A'nın kullandığı 22 M 0112 plakalı midibüsle çapıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle midibüsün altında kalan motosiklet sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motorkurye, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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