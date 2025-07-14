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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cem Ali Kuş  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkisi Ankara yönünde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 41 AHJ 004 plakalı konteyner yüklü tır ile 34 DCK 849 ve 34 DKT 578 plakalı otomobiller çarpıştı.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde tırdan düşen konteynerin çarptığı otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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