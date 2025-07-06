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Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Ahmet Can Erdogan, Mehmet Sancakzade  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü

Mersin

Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarptı.

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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 çocuğun ise ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda güvenlik önlemi alan ekiplerin araçlardaki incelemesi sürüyor.

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