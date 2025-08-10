Brezilya'da yolcu otobüsünün kamyonla çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı
Brezilya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.
Bogota
Yerel basına göre, Cuiaba kentinden yola çıkan bir yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 11'i ağır 45 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.