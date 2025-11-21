Dolar
Dünya

Trump, Brezilya'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerini ek tarife kapsamından çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerini ek tarife kapsamı dışına çıkarmak amacıyla bir kararnameye imza attı.

Dilara Zengin Okay  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Trump, Brezilya'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerini ek tarife kapsamından çıkardı

Washington

Söz konusu kararnameyle, Brezilya hükümetine uygulanan ek tarifelerin kapsamı güncellendi.

Brezilya hükümetinin son dönemdeki politikalarının ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle temmuz ayında yüzde 40 oranında ek tarife uygulandığı anımsatılan kararnamede, Başkan Trump'ın Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile ekim ayında bir görüşme yaptığı ve endişeleri ele almak için müzakerelere başlamayı kararlaştırdığı kaydedildi.

Kararnamede müzakerelerin halen devam ettiği belirtilerek, kaydedilen ilerlemeler doğrultusunda bazı tarım ürünlerinin ek tarife kapsamından çıkarıldığı aktarıldı.

Söz konusu kararın 13 Kasım itibarıyla gümrükten çekilen veya depodan çıkarılan mallar için geçerli olacağı belirtilen kararnamede, gerekmesi halinde tahsil edilen vergilerin iadesinin yapılacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, temmuz ayında imzaladığı kararnameyle, Brezilya'ya uygulanan tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltmişti.

İBB'nin 2026 mali yılı bütçesi kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlandı
İstanbul merkezli 27 ildeki FETÖ operasyonunda 35 zanlı tutuklandı
Ankara'da kamu denetiminde yeni yaklaşımların ele alındığı "3. Denetim Şurası" düzenlendi
Sahil Güvenlik Komutanlığından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama





