Kazada ölen gencin ailesi, sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor

Adana'da refüjdeki aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybeden gencin ailesi, kazaya neden olduğunu iddia ettikleri taksi sürücüsünün hak ettiği cezayı almasını istiyor.

Yakup Sağlam  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Kazada ölen gencin ailesi, sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Merkez Seyhan ilçesi Barış Bulvarı'nda 12 Ağustos'ta aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Hıdır Pişgin'in (32) ailesi büyük üzüntü yaşıyor.

Ağabey İbrahim Pişgin (37), gazetecilere, evli ve 2 çocuk babası kardeşinin ölümüyle sarsıldıklarını söyledi.

Kardeşinin ölüm haberini hastanede öğrendiklerini anlatan Pişgin, "Çok üzgünüz. Kardeşimin çocukları babasız kaldı. Bu bir kaza değil, bu olayın cezasız kalmaması gerekiyor. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın." dedi.

Pişgin, daha önce de kazaların meydana geldiği yolda önlem alınmasını istediklerini belirtti.

Olayın ardından taksi sürücüsünün tutuklandığını ifade eden Pişgin, "Güvenlik kamerası görüntüleri mevcut, her şey apaçık ortada. Gerekenin yapılacağından şüphemiz yok. Taksi sürücüsünün cezalandırılmasını ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Olay

Barış Bulvarı'nda 12 Ağustos'ta 01 EGC 79 plakalı motosikletin sürücüsü Hıdır Pişgin, refüjdeki yaya geçidinden karşı yola geçmeye çalışan M.Ç. idaresindeki 01 T 0193 plakalı taksiye çarpmamak için manevra yaptığı sırada aydınlatma direğine çarparak ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince 5 Ocak Devlet Hastanesine kaldırılan Pişgin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından gözaltına alınan M.Ç. sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

