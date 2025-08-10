Dolar
Gündem

İstanbul'da hafif ticari aracın kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Bayrampaşa'da hafif ticari aracın park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ali Cevahir Aktürk  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
İstanbul'da hafif ticari aracın kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Muhammed Emir Ö. idaresindeki 34 ELC 827 plakalı hafif ticari araç, Esenler Metris bağlantı yolu Metris istikametinde mazotu bittiği için park halinde duran Fatih Altay yönetimindeki 34 BFY 776 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta sıkışan yolcu Fatih Akarsu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Muhammed Emir Ö. ve diğer sürücü Fatih Altay ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Fatih Altay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hafif ticari araç sürücüsü Muhammed Emir Ö'nün alkollü olduğu belirlendi.

