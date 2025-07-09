Eyüpsultan'da kaza yapan hafriyat kamyonu trafik yoğunluğuna neden oldu
Eyüpsultan'da bariyerlere çarparak kupası ters dönen hafriyat kamyonu nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul
Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda ilerleyen hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupası ters dönerken, yolun Okmeydanı yönü ulaşıma kapandı.
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İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kamyonun kupası düzeltilerek yol trafiğe açıldı.
Kaza nedeniyle Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.