Dolar
40.03
Euro
46.93
Altın
3,310.72
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,167.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eyüpsultan'da kaza yapan hafriyat kamyonu trafik yoğunluğuna neden oldu

Eyüpsultan'da bariyerlere çarparak kupası ters dönen hafriyat kamyonu nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Hamdi Dindirek  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Eyüpsultan'da kaza yapan hafriyat kamyonu trafik yoğunluğuna neden oldu Fotoğraf: Hamdi Dindirek/AA

İstanbul

Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda ilerleyen hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupası ters dönerken, yolun Okmeydanı yönü ulaşıma kapandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kamyonun kupası düzeltilerek yol trafiğe açıldı.

Kaza nedeniyle Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eyüpsultan'da kaza yapan hafriyat kamyonu trafik yoğunluğuna neden oldu
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında karar
Genç avukatlara büro kurabilmeleri için kredi desteği verilecek
DMM "720 bin kız çocuğu ilkokul 4. sınıftan sonra okulu bıraktı" iddialarını yalanladı
Uşak'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Benzer haberler

Eyüpsultan'da kaza yapan hafriyat kamyonu trafik yoğunluğuna neden oldu

Eyüpsultan'da kaza yapan hafriyat kamyonu trafik yoğunluğuna neden oldu

Tokat'ta düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs istinat duvarına çarptı, 13 kişi yaralandı

Yeni Galata Köprüsü çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak

Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü

Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü

Batman Arkeoloji Müzesine trafik kazasında yaşamını yitiren Mehmet Cabir Alper'in ismi verildi

Batman Arkeoloji Müzesine trafik kazasında yaşamını yitiren Mehmet Cabir Alper'in ismi verildi
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları

Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet