Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarampole devrilen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
İstanbul
Koltuk döşeme malzemesi taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AYD 519 plakalı tır, Sancaktepe ilçesi sınırlarındaki Paşaköy kavşağında bariyerleri aşarak şarampole devrildi.
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Kazada şoför ile yanındaki yolcu tırda sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan kişileri çıkarmak için çalışma başlattı.
Sıkıştıkları yerden çıkarılan şoför ile yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, incelemelerin ardından morga götürüldü.
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