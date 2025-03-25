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Edirne, Kırklareli ve Kars'ta sağanak ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili olurken Kars'ta ise kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gökhan Zobar, Özgün Tiran, Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Edirne, Kırklareli ve Kars'ta sağanak ve soğuk hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne/Kars

Kentte sabaha karşı başlayan yağış, etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yeri girişlerinde beklerken, bazıları da şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın ikindiye kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Yağışın bir süre etkisini yitirmesinin ardından gece yeniden etkili olacağı öngörülüyor.

Kırklareli'nde de zaman zaman sağanak etkili oluyor.

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava ve karla kaplanan doğada yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Yeşilbaş ördekler Kars Çayı'nda yiyecek bulmaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü. Bina çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, küçük su göletleri dondu.

Kimi yerlerde de yaban kuşları yiyecek ararken görüldü.

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