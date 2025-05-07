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Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Dilhan Türker Yıldız  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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