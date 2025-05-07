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Edirne ile Kastamonu'da, sağanak ve dolu etkili oldu

Edirne ile Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar, sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Gökhan Zobar, Cihan Demirci, Bilal Kahyaoğlu  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Edirne ile Kastamonu'da, sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne/Kastamonu

Edirne'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle Umurbey Mahallesi Sarayiçi mevkisine giden yolda çok sayıda ağacın dalları kırıldı. Belediye ekipleri, yola devrilen dalların kaldırılması için çalışma yaptı.

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Öte yandan, Saraçlar Caddesi'nde kurulu bir stant çadırı da kuvvetli rüzgarda devrildi.

Sağanak nedeniyle ise bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunurken, bazıları ise iş yerleri girişlerinde yağışın dinmesini bekledi.

Sağanağın etkili olduğu kentte, yer yer dolu geçişleri de meydana geldi.

Kastamonu

Kastamonu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kuzeykent, Candaroğulları, Mehmet Akif Ersoy ve İnönü mahallelerinde aniden bastıran dolu, yerini sağanağa bıraktı.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bir süre kapalı alanlarda bekledi.

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