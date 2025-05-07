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Bolu çevresi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Bolu çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Şeyma Güven  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Bolu çevresi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, gelecek 3 saatlik periyotta Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Bolu çevresi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
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