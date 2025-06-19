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Diyarbakır'da alev alan saman yüklü kamyonun akaryakıt istasyonundan geçişi kamerada

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyonun akaryakıt istasyonundan geçtiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Aziz Aslan  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Diyarbakır'da alev alan saman yüklü kamyonun akaryakıt istasyonundan geçişi kamerada

Diyarbakır

 Silvan-Diyarbakır kara yolunun kırsal Kasımlı Mahallesi Yukarı Kaya Kümeevleri mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyondaki samanlar, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.

Kamyon, yakınlarda bulunan bir akaryakıt istasyonuna girdi. Yangını fark eden istasyon çalışanlarının uyarısı üzerine sürücü kamyonu boş bir tarlaya götürdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarmaya bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Yangın, ekiplerin ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bu arada alev alan saman yüklü kamyonun akaryakıt istasyonundan geçiş anı istasyonun güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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Diyarbakır'da alev alan saman yüklü kamyonun akaryakıt istasyonundan geçişi kamerada
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