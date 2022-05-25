Dışişleri Bakanlığından ABD'deki ilkokul saldırısına ilişkin taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kentinde dün bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19 öğrencinin ve 2 yetişkinin hayatını kaybettiği, ayrıca yaralıların olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.
Mesajda, ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.
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